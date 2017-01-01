Главным хореографом «Танців з зірками» станет Алена Шоптенко

Премьера танцевального проекта состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».

В новом сезоне «Танців» Алена Шоптенко, которая в 2017 году танцевала на шоу в паре с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, будет ставить номера для участников. В финале проекта прошлого сезона Шоптенко узнала о своей беременности, сейчас артистка воспитывает двухмесячного сына Алексея.

Также стали известны имена других хореографов-постановщиков проекта. Так, за бальную хореографию в новом сезоне будет отвечать Андрей Дикий, за современные стили танцев – Руслан Махов, а за контемп и модерн – победитель The World of Dance в Берлине Костя Коваль. Режиссерами-постановщиками шоу станут Наталья Ровенская и Наталья Лысенкова.

Как и в прошлом году, ведущим бэкстейджей станет Артем Гагарин. Именно он будет общаться со звездными участниками за кулисами во время рекламной паузы. Интересно, что Артем Гагарин мог выйти на паркет наряду с другими знаменитостями, ведь вызов ему бросила его коллега Леся Никитюк. Однако Гагарин не принял вызов #танціззиркамиchallenge и объявил о своей роли ведущего бэкстейдж в забавном видео-ответе.

Пока остается неизвестным, примет ли телеведущая Оксана Марченко вызов от Леси Никитюк. Напомним, эта новость вызвала неоднозначную реакцию телевизионщиков.