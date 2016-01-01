Главный редактор «Аргументов и фактов» ушел с должности после 35 лет работы

Об этом сообщает сайт газеты.

"Новый главный редактор издания будет назначен в ближайшее время. Сейчас акционерами рассматривается несколько кандидатов на должность", - заявил генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Временно исполнять обязанности главного редактора «АиФ» будет первый заместитель главного редактора Евгений Факторович.

Николай Зятьков был вторым главным редактором «АиФ» за почти сорокалетнюю историю издания. В «АиФ» он работал с 1981 года, в 2002 году возглавил редакцию газеты. Лауреат премии правительства РФ в области средств массовой информации 2006 и 2015 гг. Лауреат премии «Медиа-менеджер России» в 2001 и 2016 гг. В 2011 году указом президента РФ Николай Зятьков награжден орденом Почета.

Фото: Международный медиа-клуб