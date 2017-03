Главный карикатурист The New Yorker покидает должность после 20 лет работы

Главный карикатурист американского еженедельника The New Yorker Боб Манкофф уходит с занимаемой должности, проработав на ней 20 лет, сообщает Bird In Flight.

Манкофф покинет издание в мае. При этом причину своего решения он не называет. Вместе с тем он продолжит рисовать карикатуры для The New Yorker, редактировать антологию The New Yorker Encyclopedia of Cartoons, которая выйдет осенью, и работать над банком карикатур издания вне штата.

Место Манкоффа займет редактор Эмма Аллен.

Карикатурист публикуется в The New Yorker с 1977 года. Его долго не хотели печатать: в течение двух лет он прислал в редакцию около 500 карикатур, но ни одна из них не появилась в издании. В 1992 году он создал банк, из которого издание продает карикатуры клиентам, а с 1997 года перешел на должность главного карикатуриста. За 40 лет The New Yorker опубликовал около 800 карикатур его авторства.