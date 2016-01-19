Главные телевизионные трансферы года

"Я иду в отставку сейчас. Возможно, хотя бы таким образом удастся привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного", - заявил Аласания в письме, в котором сообщил о своем решении покинуть НТКУ.

В декабре стало известно, что заместителями генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) назначены экс-гендиректор канала НТН Александр Мельничук и теле- и кинопродюсер Павел Грицак.