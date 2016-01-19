Главные телевизионные трансферы года

Андрей Куликов завершил телевизионную карьеру, Зураб Аласания подал в отставку, а Евгений Киселев начал работать на телеканале NewsOne.
Зураб Аласания ушел с поста гендиректора НТКУ
"Я иду в отставку сейчас. Возможно, хотя бы таким образом удастся привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного", - заявил Аласания в письме, в котором сообщил о своем решении покинуть НТКУ.
В декабре стало известно, что заместителями генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) назначены экс-гендиректор канала НТН Александр Мельничук и теле- и кинопродюсер Павел Грицак.
Егор Бенкендорф ушел с «Интера» и стал гендиректором «112 Украина»
Причиной его ухода на «Интере» называют личные обстоятельства. Должность главы правления телеканала Бенкендорф занимал с 2013 года. Это был уже второй его приход на телеканал – ранее он работал здесь с 1997-го по 2010 год. А с 2010-го по 2013-й возглавлял канал «Перший національний».
Вместо Егора Бенкендорфа главой правления канала с 15 сентября стала член правления Екатерина Шкуратова.Позже Бенкендорфстал генеральным директором канала «112 Украина».
Глава М1 Валентин Коваль стал членом Нацсовета
Президент Петр Порошенко своим указом назначил Валентина Коваля членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – главного регулятора на медиарынке.
Валентин Коваль долгие годы возглавлял музыкальные телеканалы М1 и М2, которые входят в медиагруппу StarLightMedia Виктора Пинчука.
Его заменил генеральный продюсер канала Сергей Перцев, а должность генпродюсера заняла Нателла Чхартишвили-Зацаринная.
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Виктория Левченко стала генеральным продюсером телеканала ТЕТ
"Канал активно растет по своей аудитории, мы будем и дальше бороться за внимание зрителя, – сказала Виктория Левченко после своего назначения. – Кардинальных изменений не планируем, а из работы Наташи (Вашко, экс-генпродюсер канала. – Ред.), конечно же, оставим все самое лучшее, чего немало".
Последние три года Левченко работала программным директором канала СТС, а ранее – генеральным продюсером канала «1+1».
Екатерина Горчинская стала исполнительным директором «Громадського»
"Это назначение должно завершить преобразование «Громадського.ТБ» из «вещателя Майдана» в «вещателя нового украинского общества»", – сказал тогда член набсовета телеканала Евгений Глебовицкий.
За время своей карьеры Горчинская работала в еженедельнике Eastern Economist, корреспонденткой немецкого агентства Deutsche Presse-Agentur, британского Financial Times и журналисткой ICTV. В апреле 2015 года покинула должность главного редактора англоязычной газеты Kyiv Post и перешла работать руководителем отдела расследований «Радио Свобода».
«2+2» возглавил программный директор канала «Пятница» Максим Кривицкий
В декабре объявили о том, что с 16 января 2017 года новым генеральным продюсером канала «2+2» станет Максим Кривицкий, который с июня 2013-го занимал должность программного директора телеканала «Пятница».
На должности генерального продюсера Кривицкий заменит Глеба Корнилова. В компании не называют причины его ухода, однако намекнули, что это связано с новыми проектами.
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Виталий Докаленко перешел с ZIK в «Радио Вести»
Медиадиректор медиахолдинга ZIK Виталий Докаленко назначенгенпродюсером «Радио Вести». В разные годы он возглавлял медиахолдинг ZIK, телеканалы НТКУ, «Тонис» и «Сити», работал главным режиссером «Нового канала» и генпродюсером продакшена группы каналов «1+1».
Генеральный продюсер телеканала ZIK Светлана Коляда после почти двух месяцев работы также покинула свою должность. Теперь функции генпродюсера выполняет руководитель департамента журналистских расследований канала Ольга Бенеда.
Кроме того, на телеканале закрылась авторская программа «LifeКод» Даниила Яневского, которая выходила в эфир каждую пятницу в 22:00.
Директор по развитию StarLightMedia Ирина Андрющенко покинула свою должность
Под руководством Андрющенко в 2012 году был создан сейлз-хауз StarLight Digital Sales. "Всего за три с половиной года StarLight Digital Sales стал ключевым игроком интернет-рынка, его доля на рынке лицензионного видео достигла 30%", –сказал руководитель StarLightMedia Владимир Бородянский.
Теперь за бизнес в целом и развитие StarLight Digital Sales отвечает Юлия Трибушная, которая ранее была коммерческим директором сейлз-хауса.
Ольга Задорожная ушла с «1+1 Продакшн» на российский СТС
Она решила вернуться к программингу и перешла работать программным директором российского телеканала СТС.
Напомним, продюсером по развитию «1+1 Продакшн» Задорожная работала с лета 2015 года, до этого 15 лет занималась программированием «Нового канала» и 1,5 года возглавляла канал К1.
«Новый канал» покинула директор программного департамента Людмила Семчук
Как объяснила свое решение сама Семчук, все задачи, поставленные перед ней, она выполнила.
Людмила Семчук пришла в StarLightMedia еще в 2004 году. Она работала редактором отдела планирования выпуска программ СТБ, а с 2009-го по 2012 год трудилась в департаменте планирования и продажи программного продукта канала. В 2012 году возглавила QTV, а в 2013-м стала директором программного департамента «Нового канала».
Маркетинг-директором ICTV стала экс-менеджер «1+1» и СТС Анна Плещ
Алексей Мустафин стал генпродюсером новостей «Медиа Группы Украина»
В «Медиа Группе Украина» Алексей Мустафин будет отвечать за координацию, взаимодействие и развитие новостных служб СМИ, входящих в холдинг.
Мустафин работал гендиректором канала «Мега». До этого руководил отделом документальных и публицистических программ СТБ. Также трудился главным редактором информационной программы «Вікна» на СТБ, шеф-редактором новостей телеканала «Интер» и заведующим отделом международной информации на телеканале «1+1».
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Юрий Макаров возглавил творческое объединение документальных фильмов и программ НТКУ
По словам Макарова, теперь команда специалистов, работающих в объединении документальных фильмов, получила очередной шанс не просто для ребрендинга, а для перезагрузки.
Напомним, на канале «UA:Перший» Юрий Макаров ведет программу «Война и мир», которая показывает, как партия мира и партия войны могут услышать друг друга.
Шеф-редактор «Подробностей недели» Лариса Задорожная перешла на ICTV
В сентябре этого года шеф-редактор итоговой информационно-аналитической программы «Подробности недели» на телеканале «Интер» Лариса Задорожная объявила о своем увольнении. Сейчас же она работает в департаменте публицистических программ на канале ICTV.
Лариса Задорожная 15 лет проработала журналистом в «Национальных информационных системах». Также трудилась спецкором «Фактов недели с Оксаной Соколовой» на ICTV.
Людмила Добровольская возглавила информационно-аналитический департамент ZIK
Людмила Добровольская была ведущей ТСН на «1+1», информационного еженедельника на канале «Сити», интеллект-шоу на ТРК «Украина», новостей на канале UBR.
Она является лауреатом двух премий «Телетриумф» в номинациях «Ведущая информационных программ» и «Ведущая телепрограмм любого формата».
Главредом службы новостей «Громадського» стала Ангелина Карякина
Журналист и ведущая «Громадського ТБ» Ангелина Карякина назначена главным редактором службы новостей канала. Она руководит перестройкой новостного вещания, которое состоится в ближайшие месяцы, пока канал технически готовится к выходу на спутниковое вещание.До этого с 2012 года Карякина три года работала корреспондентом киевского бюро Euronews.
Шеф-редактор канала 3s.tv Савика Шустера Сакен Аймурзаев уволился
Шеф-редактор телеканала 3s.tv Савика Шустера, журналист Сакен Аймурзаев уволился. Причиной ухода с телеканала, на котором журналист проработал всего лишь два месяца, послужил конфликт с управляющим партнером «Савик Шустер Студии» Павлом Елизаровым.
Позже Сакен перешел работать на «Радио Свобода». Также он работал шеф-редактором «Радио Вести».
Андрей Куликов завершил телекарьеру
Журналист и телеведущий Андрей Куликов покинул телевидение и перешел полностью работать на «Громадське радіо». Также Куликов завершил проект «Слово Куликову» на «Радио Вести».
На данный момент журналист ведет свою авторскую музыкальную программу «Время года», которая раньше выходила на радиостанции «Эрa FM», а сейчас на «Громадськом радіо».
Новым ведущим «Свободы слова» на ICTV стал Вадим Карпьяк
Новым ведущим общественно-политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV стал ведущий канала «112 Украина» Вадим Карпьяк. "На «Свободе слова» высокая концентрация смыслов, а также влиятельных и умных людей, что мне импонирует", – отмечал телеведущий.
До этого ведущим программы на протяжении 9 лет был Андрей Куликов.
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Евгений Киселев ушел с «Интера» и запустил программу на NewsOne
В апреле ведущий ток-шоу «Черное зеркало» на «Интере» Евгений Киселев в прямом эфире заявил об уходе с канала. Позже он сказал, что уволили его по просьбе Путина.
Затем канал «112 Украина» сообщил, что начинает сотрудничество с телеведущим и 24 апреля должна была выйти в эфир его программа «Вечерний прайм», однако этого не произошло.
А с 24 августа начала выходить его авторская программа «Большое интервью» на телеканале NewsOne.
Оксана Соколова больше не телеведущая
Оксана Соколова приняла решение взять паузу в эфирной работе на канале ICTV. В то же время, она осталась руководителем департамента публицистических проектов.12 февраля 2006 года в эфир ICTV вышла итоговая программа «Факти тижня з Оксаною Соколовою» на ICTV.
Оксану Соколову в «Фактах тижня» на ICTV заменила Оксана Гутцайт.
Блогер Сергей Иванов и Наталья Мосейчук стали ведущими «Право на власть» на «1+1»
Ведущими ток-шоу «Право на власть», которое выходит на телеканале «1+1», вместо загадочного голоса, стали ведущая ТСН Наталья Мосейчук и блогер Сергей Иванов.
Для Иванова роль ведущего стала дебютной. Напомним, в сентябре в течение двух недель Сергей Иванов возглавлял сайт espreso.tv.
ICTV запустил проект журналистских расследований с Романом Бочкалой
Осенью телеканал ICTV запустил новую программу журналистских расследований «Очная ставка», которую ведет журналист Роман Бочкала, уволившийся с «Интера», где он проработал 8 лет.
NewsOne и радио «Эра» запустили совместное шоу с Ганапольским и Тереховой
В сентябре в эфире телеканала NewsOne и радиостанции «Эра» одновременно стартовало новое совместное утреннее шоу. Его ведущими стали Матвей Ганапольский и Татьяна Терехова.
Таким образом телеканал и радиостанция хотят объединить две аудитории – радийную и телевизионную.
Матвей Ганапольский ранее работал на «Радио Вести». 31 декабря прошлого года он сообщил слушателям в прямом эфире, что уходит с радиостанции.
На ТРК «Украина» новая пара ведущих утреннего шоу
С 18 января «Утро с Украиной» начала вести новая пара ведущих – Светлана Катренко и Сергей Зенин. Они заменили Николая Матросова и Владимира Остапчука.
Ранее, с 2012 по 2013 годы Светлана Катренко уже была ведущей утренней программы на ТРК «Украина». Сергей Зенин присоединился к команде канала «Украина» в 2014-м, став бренд-войсом проектов «Утро с Украиной» и «Звездный путь».
Анастасию Мазур в «Фактах» на ICTV заменил Михаил Шаманов
В информационной программе «Факты», которая выходит на телеканале ICTV, появился новый ведущий. Утренние и дневные выпуски новостей теперь ведет Михаил Шаманов.
Михаил Шаманов начинал телевизионную карьеру на кременчугском радио «Висма», позже работал в таких проектах, как радио «Континент», украино-польский журналистский клуб «Без упереджень», «Громадськом радіо». В 2005 году пришел в «Репортер» на «Новом канале».