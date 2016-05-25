ТЕЛЕКРИТИКА

Главная угроза для медиа — нежелание вводить инновации: WAN-IFRA

Бизнес

Среди главных рисков для медиа участники рынка называют нежелание СМИ заниматься инновациями и проблемы существующих бизнес-моделей. Как сообщает Cossa, об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса среди топ-менеджеров изданий, аналитиков, главных редакторов и коммерческих директоров на тему развития медийной индустрии, который проводит Всемирная газетная и новостная ассоциация (WAN-IFRA), следящая за развитием традиционных и электронных медиа.

Так, о том, что медиа не хотят заниматься инновациями, говорит 26% респондентов. Среди других угроз - поиск новых источников дохода и проблемы существующих бизнес-моделей (24%), конкурентная среда (15%) и нестабильная политическая обстановка (12%). Еще 5% опрошенных тревожат монополии Google и Facebook, которые все чаще играют роль полноценных медиа.

По результатам анализа 1,8 тыс. анкет из 107 стран выяснилось, что компании, которые занимаются медийными инновациями, в девять раз чаще имеют положительные финансовые отчеты за год, чем «консерваторы».

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При этом 70% опрошенных намерены в течение года получить до трети всех доходов из нетрадиционных источников (не реклама и не продажа контента). И почти четверть респондентов планирует увеличить долю нетрадиционных доходов до 50% в среднесрочной перспективе.

Что касается ключевых приоритетов индустрии на 2017 год, то доминируют инвестиции в технологии, причем как на стороне редакции (CMS), так и отдела продаж (CMR). Также среди приоритетов - консолидация бизнес-процессов по всем каналам (онлайн и офлайн), оптимизация расходов, монетизация существующих каналов и поиск новых прибыльных направлений.

Кроме того, издатели делают ставку на еще более активное использование соцсетей для дистрибуции и монетизации контента.

Фото: Максим Лисовой

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