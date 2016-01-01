Глава StarLight Entertainment Евгений Мушкин возглавит ВДНХ

Максим Бахматов и Максим Яковер, которые управляли столичным выставочным комплексом, культурно-развлекательным центром ВДНХ с лета 2015 года, решили вернуться в корпоративный бизнес. Их заменит руководитель компании StarLight Entertainment (входит в StarLightMedia) Евгений Мушкин, сообщает пресс-служба холдинга.

"Мне поставлена цель сохранить положительную динамику, достигнутую на этом видном государственном предприятии. И я искренне верю, что этот уникальный объект продолжит символизировать положительные изменения в нашей стране, подавая надежду и хороший пример" - говорит Мушкин.

StarLight Entertainment выступал организатором ряда самых больших и массовых мероприятий на территории ВДНХ, среди которых 3D шоу «Вартові мрій» и мультижанровое шоу «Дім таємничих пригод», «Зимова країна», «Країна розваг», а также фестивали «Маевка на ВДНХ», «Фестиваль сала», «Масленица 2016», «Телетриумф 2016», Allo Mobile Games Fest 2017 и др.

"То, что Евгений Мушкин принял такое решение и хочет сохранить все то, что уже было сделано на ВДНХ Максимом Бахматовым и Максимом Яковером, продолжить вектор развития ВДНХ в качестве инновационно-культурного центра страны - закономерно. Но при этом, несомненно, жаль, что Евгений покидает StarLight", говорит руководитель StarLightMedia Владимир Бородянский.

Фото: Facebook Евгения Мушкина