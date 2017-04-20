Глава Netflix считает главной проблемой сервиса нехватку свободного времени у зрителя

Основатель и CEO крупнейшего в мире сервиса потокового видео Netflix Рид Хастингс считает, что сервис конкурирует не с HBO и Amazon, а со свободным временем человека и сервисами вроде Snapchat и YouTube, сообщает AIN.UA.

Таким образом он ответил на претензии инвесторов, касающихся недостаточного роста количества новых подписчиков. Согласно квартальному отчету компании, число новых подписчиков составило 4,9 млн человек, тогда как ожидалось как минимум 5,3 млн.Акционеры поинтересовались, достаточно ли у Netflix сил для борьбы с HBO и Amazon, которая с недавних пор также снимает собственные сериалы и программы.

По словам главы компании, Netflix не соперничает с HBO, так как большинство пользователей имеют подписку на оба сервиса. То же касается и Amazon: пользователи версии Prime и вовсе получают все эти видео как бонус. "Здесь хватит места для всех", — отметил он.

Основная же проблема Netflix, по мнению Хастингс, в том, что зрители хотят спать: днем они на работе, а ночью спят. "Только задумайтесь. HBO уже давно существует, но за последние 10 лет мы выросли на 50 млн подписчиков. А сейчас серьезные темпы роста есть и у Amazon. Но конкурируем мы не между собой, а со свободным временем человека и сервисами вроде Snapchat и YouTube", — пояснил он, добавив, что если времени у человека нет, то и покупать подписку он не станет.

Еще одна причина медленного роста числа подписчиков - отсутствие сериалов уровня «Карточного домика» или «Нарко» в последние несколько месяцев. В момент выхода нового сезона число регистраций активно возрастает, но потом быстро снижается.

Netflix планирует потратить за год $1 млрд на создание своих проектов и популяризацию их на международных рынках. Для этого компания уже создала программу по переводу материалов и набирает базу фрилансеров.

Отметим, сейчас у Netflix 98,7 млн подписчиков. Компания ставит себе целью до конца июля перешагнуть отметку в 100 млн.

Фото: Flickr.com / JD Lasica