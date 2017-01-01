ТЕЛЕКРИТИКА

Глава Нацполиции встретится с авторами фильма «Убийство Павла» по просьбе Порошенко

Президент Петр Порошенко сегодня на пресс-конференциизаявил, что недоволен ходом расследования уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По его словам, после презентации фильма «Убийство Павла», он позвонил главе Нацполиции и попросил его встретиться с журналистами.

"Я знал и любил Павла, мы с ним дружили. Для меня это было шоком, это террористическая атака. Циничное убийство",- отметил президент. Он пообещал, чтоСБУ будет максимально открыта для любых следственных действий и напомнил, что в понедельник бывший сотрудник службы Устименко, который фигурирует в фильме, вызван на допрос.

Напомним,журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

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