Глава Госкино объяснил, что дадут налоговые и таможенные льготы

В частности, законопроект №3239-д отменяет до 1 января 2021 года пошлину на оборудование, ввозимое киностудиями для производства и демонстрации фильмов. По словам главы Госкино Украины Филиппа Ильенко, это один из ключевых законопроектов для создания конкурентоспособного кинопроизводства в стране.

"Речь идет о возможности льготного ввоза на территорию Украины специального оборудования, с помощью которого производятся и демонстрируются фильмы. Для чего это нужно? Дело в том, что введение системы cash rebate (возвращение части инвестиций иностранным кинопроизводителям. – «Телекритика») – это только одна сторона вопроса. Чтобы у страны было конкурентное преимущество для привлечения иностранных партнеров, Украина должна предоставлять качественные услуги по кинопроизводству, но по более низким ценам. Этого можно добиться, если ввозить в страну кинооборудование на льготных условиях. Таким образом в киноиндустрии создаются новые рабочие места. Соответственно, это инвестиции и в экономику страны", – подчеркнул Ильенко.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками еще 23 марта. Президент подписал закон в апреле.