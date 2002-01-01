Глава Film.ua Сергей Созановский – о том, почему переквалифицировался из юриста в киношника: «Фокус»

Сергей Созановский - основатель и руководитель продакшена Film.ua, основанного в 2002 году. До этого времени занимался адвокатской деятельность.За последние годы Film.ua превратился в «Голливуд на Троещине». Компания занимается не только производством кино- и телепроектов, но и дубляжем, созданием анимаций, а также сдает в аренду свои павильоны и оборудование для съемок.
В интервью журналу «Фокус» Сергей Созановский рассказал, почему начал заниматься кинопроизводством, об ущербности бизнес-модели украинских телеканалов, о продаже форматов Film.ua за границей, о фильме «Захар Беркут», который продакшн хочет продать на мировом рынке.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
Надо мной и над моим партнером Виктором Мирским (совладелец и генеральный продюсер Film.ua. - Ред.) посмеивались. И наши коллеги-юристы, и киношники говорили: "Ну-ну, посмотрим, как они кино снимут!" А когда мы решили на Троещине киностудию строить, вообще хохот стоял гомерический.
Был 2005 год. Мы с партнерами потратили все деньги, которые были заработаны на юридическом поприще, чтобы проинвестировать старт нового бизнеса. Учитывая, что адвокатская контора «Коннов и Созановский» входила в топ-10 украинских юридических фирм, деньги были немалые. Затем мы постоянно реинвестировали прибыль в развитие Film.ua Group.
«Многие фильмы лучше снимать в Украине, а потом продавать зарубежным партнерам»
У меня было две причины сменить род деятельности. Первая: юриспруденция в этой стране постепенно начала превращаться в механизм передачи денег из точки А в точку Б. <...> Вторая причина: хотелось принимать бизнес-решения. <...>Ну а поскольку одним из наших крупных клиентов был акционер «Интера», мы начали изучать эту сферу.
Мы не придумывали новых схем, просто поинтересовались, как этот бизнес устроен во всем мире. И сделали много открытий. Оказалось, что западное кино можно покупать не только в Москве, но и поехав, например, в Канны выйти на прямые контракты с мировыми игроками. Выяснилось, что многие фильмы лучше снимать в Украине, а потом продавать зарубежным партнерам. Мы принимали решения, и у нас получалось. Очень пригодился юридический опыт. Я как бы заранее знал, где соломку подстелить, как острый угол обойти.
Как-то были у нас небольшие проблемы с представителями «семьи». Хотели втянуть нас в некий «совместный проект». Мы ответили: "Нет". Человечки говорили: "А ну-ка, быстренько залезайте в проект". Но мы их смогли убедить, что этого не нужно делать.
Бизнес-модель отечественных телеканалов ущербна. 95% их дохода еще недавно извлекалась из рекламного рынка. В итоге, упал рекламный рынок - рухнуло все.
Выстраивая собственную бизнес-модель, мы приняли решение работать на продакшн-рынке, кинотеатральном, рекламном, дистрибуционном рынках и так далее. Сегодня 50% фильмов, которые показывают в кинотеатрах, озвучены нашими людьми, 75% картин, сериалов и мультфильмов, которые идут на украинских каналах, озвучены нашей компанией, 80% копий в кинотеатрах сделаны нами, 50% шоу на разных каналах сняты у нас. Такая бизнес-стратегия позволила нам выжить, оставаться прибыльными в самые сложные времена, наращивать обороты и включаться в новые сферы деятельности несмотря ни на что! И сегодня телеканалы не могут выкарабкаться из кризиса, а у нас 10% роста по сравнению с прошлым годом.
Мы сделали много проектов, отдавая себе отчет, что на наши телеканалы они попадут в последнюю очередь. Например, цикл городских исследований Insiders. Мы показали эту работу представителям наших ведущих телеканалов. "Не формат", - сказали. Тогда мы вместе с командой Insiders сделали премьеру в «Киевской Руси». Зал был полон! 1200 билетов было продано на телевизионный, собственно, продукт.
Мы создали проект о национальной одежде под названием «Спадок» - трехминутные ролики о костюмах из разных регионов Украины. И предложили телеканалам поставить их на День независимости. "Не формат", — ответили наши партнеры. Есть конторка такая «маленькая» - Amazon. Она купила этот проект и показывает его на своей онлайн-платформе.
«Сегодня телеканалы не могут выкарабкаться из кризиса, а у нас 10% роста по сравнению с 2016 годом»
Будет ли интересен мировому зрителю фильм «Захар Беркут»? Будет! Проект у нас находится в стадии разработки, и я уверен: мы его продадим мировому рынку. Это же и европейская история, монгольская орда ведь шла в Европу. И если такую великую тему сделать качественно, показать это произведение современным киноязыком, а не в контексте украинского поэтического кино, тогда мировой зритель просто не сможет не пойти в кинотеатр.
Украинский кинематограф должен постоянно искать и находить своего героя. Наши князья, наши воины, обычные люди, чего-то добившиеся… Снимать - не переснимать.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
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