Глава Film.ua Сергей Созановский – о том, почему переквалифицировался из юриста в киношника: «Фокус»

В интервью журналу «Фокус» Сергей Созановский рассказал, почему начал заниматься кинопроизводством, об ущербности бизнес-модели украинских телеканалов, о продаже форматов Film.ua за границей, о фильме «Захар Беркут», который продакшн хочет продать на мировом рынке.

Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.

Надо мной и над моим партнером Виктором Мирским (совладелец и генеральный продюсер Film.ua. - Ред.) посмеивались. И наши коллеги-юристы, и киношники говорили: "Ну-ну, посмотрим, как они кино снимут!" А когда мы решили на Троещине киностудию строить, вообще хохот стоял гомерический.

Был 2005 год. Мы с партнерами потратили все деньги, которые были заработаны на юридическом поприще, чтобы проинвестировать старт нового бизнеса. Учитывая, что адвокатская контора «Коннов и Созановский» входила в топ-10 украинских юридических фирм, деньги были немалые. Затем мы постоянно реинвестировали прибыль в развитие Film.ua Group.