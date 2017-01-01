Глава Евровидения доволен организацией конкурса в Киеве

Руководитель песенного конкурса Евровидение Ян Ола Санд доволен организацией конкурса в Киеве, сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

"Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы: будь-то транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - сказал он во время встречи с Порошенко.

По словам члена административного совета Европейского вещательного союза Павла Грицака, была проведена замечательная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях.

"Несмотря на опасения скептиков относительно возможных угроз, я горд тем, что мы сделали это прекрасное событие. Никто не смог остановить нас", - отметил в свою очередь глава государства.

"Мои искренние поздравления вам всем." Евровидения 2017 "было организовано на очень высоком уровне. И это является результатом очень эффективной координации и взаимодействия вашей и нашей команды", - сказал Петр Порошенко.

Напомним, ЕВС планирует рассмотреть вопрос о применении санкций к Украине и России за ситуацию, которая сложилась в этом году. По словам главы оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга, решение может быть объявлено 12 июня.

Фото: President.gov.ua