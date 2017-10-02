Глава DreamWorks Animation собирает $2 млрд для создания версии HBO и Netflix нового поколения

Продюсер и глава DreamWorks Animation Джеффри Катценберг намерен запустить новое медиа с высококачественным короткоформатным видео для мобильных устройств, сообщает The New York Times.

С этой целью он пытается собрать $2 млрд. И это будет самая большая сумма в истории цифровых медиа во время первого раунда инвестиций. При этом из всего проекта у Катценберга есть пока только название – New TV– и основная идея. Однако встретиться с главой DreamWorks Animation для обсуждения вопроса об инвестировании уже согласились компании Apple, CBS, Disney, Google, Spotify и Verizon, а также несколько инвестиционных фондов.

Катценберг убежден, что его новый продукт может улучшить формат телевидения для мобильных устройств. Он хочет создать версию HBO или Netflix следующего поколения, предназначенную для просмотра на телефонах и планшетах с короткоформатным видео высшего качества. Производство такого контента будет обходиться в $100 тыс. за минуту (для сравнения, высокопроизводительная минута программирования на YouTube стоит около $10 тыс.), поскольку заниматься этим будут именитые голливудские режиссеры.

Напомним, для запуска соцсети Facebook Марку Цукербергу потребовались инвестиции в размере $1 млн, а Ризу Хастингсу для старта Netflix требовалось $2,22 млн.

Фото: Flickr.com / Eva Rinaldi