Глава «1+1» Александр Ткаченко: лояльность каналов к власти в обмен на лицензии – это путь в никуда

«Накануне выборов президентская сторона благодаря привлечению админресурса четырех лояльных к власти членов Национального совета фактически подвесила в воздухе вопрос выдачи цифровых лицензий для тех телеканалов, которые сам Президент и его Администрация считают нелояльными. В частности, речь идет о канале «1+1». А тем медиагруппам, интересы которых совпали с политическим видением Администрации Президента, удалось не почувствовать давления со стороны Национального совета», – пишет Александр Ткаченко.

По его информации, торг за лояльность к президенту – в обмен на продление цифровых лицензий, это не просто «классические и недорогие манипуляции в соцсетях».

«Эти месседжи передаются через разных людей напрямую Президентом Украины», – подчеркнул гендиректор «плюсов».