Глава «1+1» Александр Ткаченко: лояльность каналов к власти в обмен на лицензии – это путь в никуда

Продолжают бушевать нешуточные страсти вокруг проблемы продления лицензий на цифровое эфирное вещание – и, соответственно, отключения аналогового. Вчера свое видение ситуации изложил в колонке на сайте «ТСН» генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.
Позиция Ткаченко предельно четко обозначена в заголовке колонки: «Власти хотят получить лояльность телеканалов в обмен на лицензии. Это путь в никуда». Как подчеркнул сам глава «1+1 медиа», эта колонка – «открытый ответ» тем манипуляторам медиапространства, которые обвиняют канал в нелояльности к власти.
«Накануне выборов президентская сторона благодаря привлечению админресурса четырех лояльных к власти членов Национального совета фактически подвесила в воздухе вопрос выдачи цифровых лицензий для тех телеканалов, которые сам Президент и его Администрация считают нелояльными. В частности, речь идет о канале «1+1». А тем медиагруппам, интересы которых совпали с политическим видением Администрации Президента, удалось не почувствовать давления со стороны Национального совета», – пишет Александр Ткаченко.
По его информации, торг за лояльность к президенту – в обмен на продление цифровых лицензий, это не просто «классические и недорогие манипуляции в соцсетях».
«Эти месседжи передаются через разных людей напрямую Президентом Украины», – подчеркнул гендиректор «плюсов».
Напомним, что очередное заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которое должно было состояться 5 июля, в очередной раз было отменено. Нескольких членов регулятора в который раз обвинили в манипуляциях, в результате вопрос продления цифровых лицензий телеканалам до сих пор так и не решен.