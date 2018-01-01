ТЕЛЕКРИТИКА

Героями нового календаря Pirelli станут только темнокожие модели

Бизнес

Героями календаря Pirelli на 2018 год станут исключительно темнокожие модели. Также в этом издании появятся не только фотографии девушек, но и мужчин. Об этом сообщает британский Vogue.

Календарь будет стилизован под «Алису в Стране чудес». Над ним работают фотограф Тим Уолкер и новый главный редактор Vogue Эдвард Эннинфул.

В съемках приняли участие актрисы Вупи Голдберг, Люпита Нионго и Адвоа Абоах, звезда роуд-муви «Американская милашка» Саша Лейн, модели Наоми Кэмпбелл, Зои Бедо, Тандо Хопа и Даки Тот, актер Джимон Хонсу, рэперы Пи Дидди и Шон Комбс и др.

Закадровые снимки фотосессии уже обнародованы:

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Напомним, в предыдущие два года Pirelli уже отходил от своей привычной концепции – обнаженных моделей.

В 2017 году выпуск календаря был посвящен легендарным женщинам кинематографа, снимал их знаменитый немецкий фешен-фотограф Питер Линдберг. Среди актрис были Николь Кидман, Ума Турман, Пенелопа Круз, Кейт Уинслет, Руни Мара, Хелен Миррен, Джулианна Мур и др.

Фото: Pirelli.com

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