Георгий Делиев заговорит по-украински в новом ситкоме ICTV

Ситком «Юрчишины» – это народная комедия о семейных ценностях с элементами авантюры, патрульных дел, «мужских игр» и, конечно же, любви.

«За полтора года работы над сценарием все наши герои стали нам родными и мы очень надеемся, что зрителю они станут семьей. Наша задача сегодня дать телезрителям побольше ярких эмоций, поэтому мы активно поддерживаем такие проекты», – комментирует креативный продюсер сериального направлении ICTV Ирина Храновская.