Георгий Барзашвили покинул «Диджитал Скринз» из «Медиа группы Украина»

Сегодня, 1 августа, директор компании «Диджитал Скринз», которая входит в «Медиа группу Украина», Георгий Барзашвили уходит со своей должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Это значит, я больше не отвечаю за OLL.TV (равно как и за Vodafone TV, «Интерактивное TV» by «Укртелеком», Vega TV, «Україна TV»), за дистрибуцию каналов «Футбол 1/2» (вместе с их HD-версиями), «Украина», НЛО, «Индиго», за Xtra TV тоже не отвечаю. Я не исчезаю совсем, буду сотрудничать с ДС в некоторых направлениях в качестве консультанта", – написал он.

В пресс-службе медиагруппы «Телекритике» сообщили, что Георгий Барзашвили продолжит сотрудничать с МГУ по ряду стратегических коммерческих вопросов. "Группа уже определилась с кандидатом на позицию СЕО «Диджитал Скринз» и ведет переговоры о его присоединении к команде руководителей группы", – добавили там, уточнив, что официально его имя будет объявлено позже.

По словам директора по развитию бизнеса «Медиа группы Украина» Алексея Куракина, «Диджитал Скринз» выросла в большой операционный бизнес, и теперь берет курс на структурирование стратегических и операционных проектов. "Сейчас мы хотим пригласить сильного операционного менеджера. Георгий продолжит работать с «Медиа группой Украина» именно в направлении стратегических проектов, контентной экспертизы, международной деятельности", – уточнил он.

Напомним, Георгий Барзашвили проработал в МГУ около десяти лет, четыре из которых – в «Диджитал Скринз».

Фото: Facebook Георгия Барзашвили