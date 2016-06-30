Генпродюсер Star Media поссорился с «5 каналом»

«5 канал» не разрешил кинокомпании Star Media использовать в фильме режиссера Аркадия Непиталюка «Припутни», финансируемом компанией и Госкино, свои позывные. Об этом в своем Facebook написал генеральный продюсер продакшена Юрий Минзянов.
"Как полагается, обратились за разрешением к руководству телеканала, нас промурыжили с ответом две недели и в итоге отказали, мотивируя тем, что (внимание !!!) - звук позывных канала не может быть использован в сцене общежития, где живут, курят, едят какие-то неопрятные люди", - написал он.
В связи с этим Минзянов обратился к телеведущей передачи о кино на «5 канале» Янине Соколовой, посоветовав ей больше не обращаться к нему и Непиталюку с просьбой об интервью и приглашением в студию программы.
«Телекритика» обратилась к «5 каналу» и Янине Соколовой за комментарием.
Напомним, премьера фильма «Припутни» запланированана 28 сентября. Авторы ленты называют ее "житейской комедией под Вопли Видоплясова". Госкино и Star Media выделили на съемки фильма по 4,3 млн грн.
Фото: Facebook Юрия Минзянова
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