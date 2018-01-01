Генпродюсер «Нового» рассказал, почему отпустил ведущих в плюсовское шоу

С конца августа телеведущие «Нового канала» Леся Никитюк и Николай Тищенко были заявлены участниками проекта «Танці з зірками» канала «1+1».

На часто задаваемый вопрос о том, как «Новый» отпустил своих звезд на чужой проект, ответил генпродюсер канала во время онлайн-конференции на «КП в Україні».

«Мне всегда казалось, что держать ведущих кабальными обязательствами – странно, – заявил Алексей Гладушевский. – Это делает их местечковыми. Ранее звездами считали тех, кого показывали по всем каналам. Когда Николаю Тищенко предложили участие в этом формате, я пытался донести свое мнение генеральному директору "Нового канала" Владимиру Локотко. Он поддержал меня и сказал: "Давай попробуем"».

Тогда же, по словам Гладушевского, он лично встретился с главным продюсером развлекательных программ «1+1» Ольгой Слисаренко и договорился о взаимовыгодном «звездном обмене». Благодаря попытке наладить сотрудничество, ведущий «1+1» Владимир Остапчук поучаствовал в программе «Кто против блондинок?».

«Мы сделали совместный шаг в этом направлении, и говорить, что на этом все, не хотелось бы. Конечно, есть свои подводные камни. Как пойдет дальше – пока трудно сказать», – заключил Гладушевский.