Генпродюсер «Нового канала» напомнил Владимиру Познеру о ТВ-нравах

Генеральный продюсер «Нового канала» Сергей Евдокимов опубликовал в российском Esquire открытое письмо, адресованное телеведущему Владимиру Познеру, который сейчас является одним из судей шоу «Минута славы» на «Первом канале», о нравах на телевидении.

"Лет 10 назад, когда я еще работал на НТВ, довелось прочитать в моем любимом журнале Esquire колонку Владимира Познера о телевидении. В ней мэтр (сразу оговорюсь) небезосновательно упрекал НТВ в аморальности и негодовал по поводу состояния телевизионных нравов. Видимо, настало время продолжить дискуссию, тем более что появился повод и изумляться теперь приходится телевизионными нравами самого Владимира Владимировича", - пишет Евдокимов.

А поводом стала манера комментирования Познера выступления участников «Минуты славы», в частности 8-летней девочки, спевшей песню Земфиры, и одноногого танцора. "Выступавшие были обвинены членами жюри (Познером и Ринатой Литвиновой. - Ред.) в использовании «запрещенных приемов»: девочка в том, что спела песню, смысл которой не понимает (девочка в итоге расплакалась), танцор — в том, что слишком талантливо педалирует тему собственной инвалидности", - уточняет генпродюсер «Нового канала».

Этот случай он решил использовать для того, чтобы разобраться, для кого же работает ТВ, чьи интересы отражает — тех, кто стоит на сцене в ожидании, возможно, единственного яркого момента в их жизни, или тех, кто их порицает. По мнению Евдокимова, телевидение работает для зрителей, ради того, чтобы их развлекать и информировать, иногда веселить, иногда заставлять задумываться.

"Однако если посмотреть большинство наших телепрограмм, сразу возникнет ощущение, что люди в них далеко не главное, а главное в них — каста неприкасаемых, коллективная Эллочка-людоедка, состоящая из телевизионной продюсерской элиты, доморощенных звезд и так называемых капитанов общественного мнения", - пишет генпродюсер. Наиболее хорошо это заметно, по его словам, на различных талант-шоу, в которых звездные судьи не столько оценивают выступления, сколько "из раза в раз демонстрируют свой звездный статус, развешивая ярлыки и осуждая участников".

Евдокимов отмечает, что главные проблемы российского ТВ - в отсутствии эмпатии.

"Резюме истории заключается в том, что, будучи знаменитым, бить некрасиво — особенно, если напротив тебя стоят маленькая девочка или одноногий инвалид. Вот такое вот алаверды на страницах журнала «Эсквайр» спустя 10 лет", - заключает он.

Напомним, ранее Владимир Познер заявил, что считает блогера Анатолия Шария журналистом, рассказывающим правду об Украине.

Фото: wikimedia.org / Augustas Didžgalvis