ТЕЛЕКРИТИКА

Генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков ушел с канала из-за роликов с матами

Бизнес

Телеканал NewsOne покинул генеральный продюсер Дмитрий Носиков. Об этом сам он сообщил в своем Facebook.

«Телекритике» медиаменеджер уточнил, что это его личное решение. "Без меня сделали промо с матами. Не согласен с подобным отношением к профессии", – сказал он.

В свою очередь пресс-служба NewsOne сообщила ТК, что канал пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

Напомним, Дмитрий Носиков стал генпродюсером NewsOne в январе, сменив на этом посту Алексея Семенова.

На этой неделе телеканал выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб без цензуры высказывают свое мнение о ситуации в Украине.

Фото: Facebook Дмитрия Носикова

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Экс-журналистка ТСН Наталка Писня будет работать в ВВС

Бизнес

Киностудия Довженко и «Укранимафильм» будут приватизированы

Популярное на Телекритике



Дуся

«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

Дуся

«Изгнаны, но не забыты»: Яркие ссоры журналистов с гостями в прямом эфире

Дуся

Анатолий Анатолич: «Я не переживаю, что останусь без денег. Работа на «1+1» не была моим основным источником дохода»

Дуся

Камалии брошен вызов от шоу «Танці з зірками»