Генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков ушел с канала из-за роликов с матами

«Телекритике» медиаменеджер уточнил, что это его личное решение. "Без меня сделали промо с матами. Не согласен с подобным отношением к профессии", – сказал он.

В свою очередь пресс-служба NewsOne сообщила ТК, что канал пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

Напомним, Дмитрий Носиков стал генпродюсером NewsOne в январе, сменив на этом посту Алексея Семенова.

На этой неделе телеканал выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб без цензуры высказывают свое мнение о ситуации в Украине.

Фото: Facebook Дмитрия Носикова