Генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков ушел с канала из-за роликов с матами

Телеканал NewsOne покинул генеральный продюсер Дмитрий Носиков. Об этом сам он сообщил в своем Facebook.
«Телекритике» медиаменеджер уточнил, что это его личное решение. "Без меня сделали промо с матами. Не согласен с подобным отношением к профессии", – сказал он.
В свою очередь пресс-служба NewsOne сообщила ТК, что канал пока не комментирует сложившуюся ситуацию.
Напомним, Дмитрий Носиков стал генпродюсером NewsOne в январе, сменив на этом посту Алексея Семенова.
На этой неделе телеканал выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб без цензуры высказывают свое мнение о ситуации в Украине.
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