ТЕЛЕКРИТИКА

Генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков ушел с канала

Бизнес

Телеканал NewsOne покинул генеральный продюсер Дмитрий Носиков. Об этом сам он сообщил в своем Facebook.

Пресс-служба NewsOne сообщила «Телекритике»,что канал пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

ТК также обратилась за комментарием к Дмитрию Носикову и исполнительному продюсеру телеканала Василию Голованову.

Напомним, Дмитрий Носиков стал генпродюсером NewsOne в январе, сменив на этом посту Алексея Семенова.

Фото: Facebook Дмитрия Носикова

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