Генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков ушел с канала

Пресс-служба NewsOne сообщила «Телекритике»,что канал пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

ТК также обратилась за комментарием к Дмитрию Носикову и исполнительному продюсеру телеканала Василию Голованову.

Напомним, Дмитрий Носиков стал генпродюсером NewsOne в январе, сменив на этом посту Алексея Семенова.

Фото: Facebook Дмитрия Носикова