Генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков ушел с канала

Телеканал NewsOne покинул генеральный продюсер Дмитрий Носиков. Об этом сам он сообщил в своем Facebook.
Пресс-служба NewsOne сообщила «Телекритике»,что канал пока не комментирует сложившуюся ситуацию.
ТК также обратилась за комментарием к Дмитрию Носикову и исполнительному продюсеру телеканала Василию Голованову.
Напомним, Дмитрий Носиков стал генпродюсером NewsOne в январе, сменив на этом посту Алексея Семенова.
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