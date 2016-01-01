Гендиректор СТБ отреагировал на скандальное видео эксперта «Все буде смачно»

На днях в соцсетях разгорелся скандал из-за видеоблога эксперта программы «Все буде смачно», которая выходит на телеканале СТБ, Аллы Ковальчук. На одном из видео, которое она записала в новогоднюю ночь, показана встреча 2017 года под просмотр российского канала в момент, когда президент РФ Владимир Путин произносит свою поздравительную речь.

На сложившуюся ситуацию отреагировал генеральный директор СТБ Владимир Бородянский, напомнив о праве каждого человека на свободное выражение своего мнения, но пообещав приложить максимум усилий, чтобы подобного больше не повторилось.

"Россия и Украина по вине России стали недружественными странами, враждующими странами. Поэтому любое слово на фоне отношений наших стран может вызвать боль. Мне очень жаль, что мы своими действиями вызвали боль в части общества.Я приложу максимум и более максимума усилий, чтобы у нас дома, в Украине, никогда не вызывать таких чувств", - написал он в своем Facebook.