Гавриш и Юхименко запускают на «UA:Першому» проект «Перший на селі»

На телеканале «UA:Перший» стартует новый проект «Перший на селі», посвященный развитию аграрного бизнеса и фермерства в Украине. Программа создана командой делового еженедельника «Перша шпальта» и вести ее будут Олег Гавриш и Андрей Юхименко.

Как сообщает пресс-служба канала, «Перший на селі» будет выходить дважды в месяц. Первый выпуск выйдет в эфир 26 марта в 15:40.

"Главная задача проекта - рассказать и показать на примерах, что благодаря предпринимательству и частной инициативе украинское село может и должно процветать. Ведущие проекта «Перший на селі» Олег Гавриш и Андрей Юхименко обещают учить жителей села, как зарабатывать деньги, и вдохновлять их на создание собственного бизнеса", - говорят на «UA:Першому».

В программе будет три обязательных рубрики: спецрепортаж из проблемного села и анализ того, каким образом можно изменить жизнь его обитателей к лучшему; рассказ о фермере или предпринимателе, достигшем успеха; репортаж из сел, которые ЮНЕСКО называет нематериальным наследием, о том, как они могут стать источником повышения благосостояния и создания новых бизнесов.

Фото: пресс-служба канала «UA:Перший»