Галина Тимченко – о том, почему paywall не подходит для новостных изданий: Sostav.ru

Иногда приятно побыть трендсеттером. Огорчает меня всегда лишь бездумное копирование – за каждым новым форматом стоят некие осознанные усилия, мы готовы делиться находками, но нам не нравится, когда некоторые коллеги хотят «как у «Медузы», не задумываясь над тем, зачем и как это сделано.

Если посмотреть на цифры, то «Шапито» (раздел на Meduza) занимает третье место среди рубрик после «Историй» и «Новостей». В социальном же трафике на первом месте видео, причем это разборы и короткие новостные видео, а совсем не «Шапито». Нам сразу казалось, что у читателя должно быть какое-то условное «место для отдыха» от серьезных новостей. Сами мы называем рубрику словом «таймкиллер». Иногда и там случаются мегахиты, но все-таки чаще аудитория реагирует на серьезные расследования или интервью.

Meduza лидирует среди российских интернет-изданий по количеству нативных материалов (за неполные три месяца этого года у нас вышло 65 материалов, а всего за 2,5 года – больше 350), по процентному соотношению источников выручки, по потоку брифов, который обрабатывает рекламная служба. Ну и по эффективности.Мы сделали специальный сервис для рекламодателей «Инсайт», который дает им возможность отследить эффективность своей кампании онлайн. Пока что на российском рынке изданий, которые могут предъявить такие же результаты, я не видела.