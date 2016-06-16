Галина Тимченко – о том, почему paywall не подходит для новостных изданий: Sostav.ru

Галина Тимченко – учредитель, генеральный директор и бывший главный редактор (с 2014 по 2016 год) интернет-издания Meduza. До этого – с 2004-го по 2014 год – работала главным редактором интернет-издания Lenta.ru. Владелец группы компаний Rambler&Co, в которую входит издание, Александр Мамут уволил Тимченко без объяснения причин. Вслед за ней из Lenta.ru ушла практически вся команда. Тогда и была создана Meduza.
В интервью новому проекту издания Sostav.ru «Нос к носу #медиа» Галина Тимченко рассказала о том, почему не верит в платный доступ к новостным изданиям, зачем изданию раздел «Шапито» и готовится ли Meduza к блокировке в России.
Мы публикуем самые интересные ее высказывания.
После ухода с поста главреда Meduza, во-первых, у меня появился хоть какой-то режим сна. Во-вторых (и это главное) у меня появилось время и возможность всерьез заниматься стратегическим планированием, анализом, сесть наконец за таблицы и графики. Ну и потом, приятно наконец почувствовать себя «над схваткой». К тому же новая позиция и новые навыки очень сильно освежают голову. Хотя «ломка», конечно, была.
«Какими бы эксклюзивами не кичились издания, эксклюзивом это будет минуты две максимум»
Иногда приятно побыть трендсеттером. Огорчает меня всегда лишь бездумное копирование – за каждым новым форматом стоят некие осознанные усилия, мы готовы делиться находками, но нам не нравится, когда некоторые коллеги хотят «как у «Медузы», не задумываясь над тем, зачем и как это сделано.
Если посмотреть на цифры, то «Шапито» (раздел на Meduza) занимает третье место среди рубрик после «Историй» и «Новостей». В социальном же трафике на первом месте видео, причем это разборы и короткие новостные видео, а совсем не «Шапито». Нам сразу казалось, что у читателя должно быть какое-то условное «место для отдыха» от серьезных новостей. Сами мы называем рубрику словом «таймкиллер». Иногда и там случаются мегахиты, но все-таки чаще аудитория реагирует на серьезные расследования или интервью.
Meduza лидирует среди российских интернет-изданий по количеству нативных материалов (за неполные три месяца этого года у нас вышло 65 материалов, а всего за 2,5 года – больше 350), по процентному соотношению источников выручки, по потоку брифов, который обрабатывает рекламная служба. Ну и по эффективности.Мы сделали специальный сервис для рекламодателей «Инсайт», который дает им возможность отследить эффективность своей кампании онлайн. Пока что на российском рынке изданий, которые могут предъявить такие же результаты, я не видела.
Не верю в paywall (платный доступ. - Ред.) для новостных изданий. Уточню при этом, что речь именно о новостных изданиях. Какими бы эксклюзивами не кичились издания, эксклюзивом это будет минуты две макисмум. Все подробности читатель получит в соцсетях, мессенджерах, рассылках, на других изданиях. Так что торговать новостями с выгодой с помощью paywall изданиям «дженерал интерест» вряд ли получится.
При этом я прекрасно отдаю себе отчет, что paywall позволяет некоторым изданиям выжить. Но им придется проститься с мечтой о большой аудитории (если это вообще входило в их планы). Но и тогда я скажу, что основным продуктом этих изданий являются не новостные форматы, а скорее аналитика или авторские материалы.
Два года назад казалось, что блокировка – самый простой способ заставить замолчать любое издание. За прошедшие годы было принято столько законов, прямо или косвенно ограничивающих свободу СМИ, что блокировки кажутся слишком трудоемкой процедурой. Поэтому ждать неприятностей можно с любой стороны. Проще жить и работать, делая вид, как будто этих ограничений не существует.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания.
Главное фото: Rsuh.ru
Статьи по теме
- Meduza обвиняет лауреата Пулитцеровской премии в плагиате
- Meduza сообщила о росте посещаемости в 1,5 раза в 2016 году
- Meduza заменила англоязычную версию сайта специальной рассылкой
- «О кризисе в Греции Meduza рассказала с помощью гифок и котиков: от этого невозможно оторваться»
- Как создавалась Meduza и при чем тут Михаил Ходорковский
- Издатель Meduza Илья Красильщик: «Самое страшное, что может случиться с медиа, - предсказуемость и скука»