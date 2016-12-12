«Футурама» и не только: НЛО TV рассказал о главных премьерах-2018

В эфире телеканала НЛО TV выйдут мультсериал «Футурама» и сериал «Орвилл». Показ последнего станет премьерой в Украине.Когда именно зрители смогут увидеть проекты, канал пока держит в секрете, но отмечает, что произойдет это скоро.

Как известно, «Футурама» – американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный в студии 20th Century Fox авторами «Симпсонов» Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном. Анимация начала выходить еще в 1999 году. В Украине показ шел на канале M1 – с 2007 по 2009 год, а с 2010 по 2016-й – на канале QTV.

«Орвилл» – фантастический телесериал (также американский), являющийся пародией на «Звездный путь». Его премьера состоялась на телеканале Fox в сентябре. Сейчас создатели готовят второй сезон.