«Футурама» и не только: НЛО TV рассказал о главных премьерах-2018

В эфире телеканала НЛО TV выйдут мультсериал «Футурама» и сериал «Орвилл». Показ последнего станет премьерой в Украине.Когда именно зрители смогут увидеть проекты, канал пока держит в секрете, но отмечает, что произойдет это скоро.
Как известно, «Футурама» – американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный в студии 20th Century Fox авторами «Симпсонов» Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном. Анимация начала выходить еще в 1999 году. В Украине показ шел на канале M1 – с 2007 по 2009 год, а с 2010 по 2016-й – на канале QTV.
«Орвилл» – фантастический телесериал (также американский), являющийся пародией на «Звездный путь». Его премьера состоялась на телеканале Fox в сентябре. Сейчас создатели готовят второй сезон.
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Кроме того, в 2018 году НЛО TV планирует запустить новые тревел-шоу (в частности, это путешествия по Азии), сериалы и два полнометражных фильма – «Инфоголик-2» и «Янтарные копы».
"В новом году мы хотим выйти на 100+ часов ситкомов собственного производства. Кроме того, мы планируем только набирать темпы в сегменте развлечений и того контента, который дает возможность расслабиться и получить удовольствие", – говорит директор телеканала Иван Букреев.