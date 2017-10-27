Фреймут в проекте «Инспектор. Города» на «1+1» заменил Остапчук

Телеканал «1+1» начал работу над вторым сезоном проекта «Инспектор. Города».В новом сезоне проверять города вместо Ольги Фреймут будет телеведущий, один из ведущих Евровидения 2017 Владимир Остапчук, сообщает пресс-служба канала.

"Мы считаем, что Владимир Остапчук – пример украинца будущего, который живет согласно европейским ценностям. Он верит в нашу страну и хочет ее отстраивать вместе с другими украинцами. У Владимира обостренное чувство справедливости, но в то же время, он понимает, что людям нужно давать шанс", – отмечает главный продюсер развлекательных программ Ольга Слисаренко.

Остапчук проведет инспекции украинских городов и оценит уровень комфорта жизни простых украинцев в каждом из них. Инспекции будут проводиться по шести критериям. Кроме уже традиционных – медицина, образование, безопасность, еда и элита, он также оценит сферу услуг, важную роль в которой играют открытость и доброжелательность населения в городах.