Французский Vogue впервые выйдет с фото трансгендера на обложке

Французский глянец мод Vogue Paris впервые разместит на своей обложке фотографию трансгендерной женщины. Речь идет о родившейся мужчиной бразильянке Валентине Сампайо, сообщает «Русская служба BBC».

По словам редактора издания Эмманюаль Альт, Сампайо заслужила это своей поразительной красотой.В своей редакционной колонке в выпуске следующего месяца она пишет, что эта модель-трансгендер ничем не уступает по красоте другим женщинам в отрасли."Эта роковая женщина Валентина родилась мальчиком. Но она привлекла нас не своей незаурядной красотой, а тем, что она представляет собой символ перемены наших представлений о типах мужской и женской красоты", - пишет Альт.

По ее словам,это является наивысшим символом отказа от конформизма."Но только тогда, когда фото трансгендера появится на обложке журнала без необходимости сопровождать его редакционным комментарием, мы будем знать, что, наконец, победили", - подчеркивает редактор.

Отметим, в октябре прошлого года Валентина Сампайо предстала на обложке бразильского издания журнала Elle.

Как известно, журнал мод Vogue выходит с 1920 года.

Фото: Facebook Валентины Сампайо