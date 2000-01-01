Французский бренд выпустил мерч с The New York Times

В официальном релизе объясняется использование названия газеты в коллекции: «Логотип газеты на повседневных вещах — напоминание о том, что наше поколение тоже творит историю каждый день».

Цены на одежду варьируются от 60 евро (за носки) до 2000 евро (за удлиненную куртку). Коллекция с символикой газеты The New York Times состоит из базовых вещей, в том числе из белых рубашек, футболок, жилетов, плащей-дождивиков и худи.