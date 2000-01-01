ТЕЛЕКРИТИКА

Французский бренд выпустил мерч с The New York Times

Бизнес

Марка Etudes создала коллекцию одежды с символикой The New York Times. Название газеты, написанное узнаваемым готическим шрифтом, появилось на носках, худи, кепках, шарфах, футболках и многом другом.


В официальном релизе объясняется использование названия газеты в коллекции: «Логотип газеты на повседневных вещах — напоминание о том, что наше поколение тоже творит историю каждый день».

Цены на одежду варьируются от 60 евро (за носки) до 2000 евро (за удлиненную куртку). Коллекция с символикой газеты The New York Times состоит из базовых вещей, в том числе из белых рубашек, футболок, жилетов, плащей-дождивиков и худи.

Футболка Etudes x The New York Times за €180

Фото: Etudes

Футболка Etudes x The New York Times за €2000

Фото: Etudes

Фото: Etudes

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