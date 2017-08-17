Французские кинокомпании хотят инвестировать в Киностудию Довженко

Сотрудничать с киностудией им. Довженко заинтересованы несколько французских кинокомпаний, в частности это касается аренды и модернизации студийных помещений. Как сообщает «Укринформ», об этом журналистам сказал министр культуры Евген Нищук.

Также он еще раз напомнил, что эта киностудия как объект, имеющий статус национального, не может быть приватизирована.

"В следующем году киностудии исполняется 90 лет. Поэтому мы отстаиваем наши символические объекты, в которые может инвестировать не только государство, но и другие партнеры, и сделать так называемый ребрендинг", – сказал министр.