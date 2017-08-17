Французские кинокомпании хотят инвестировать в Киностудию Довженко

Сотрудничать с киностудией им. Довженко заинтересованы несколько французских кинокомпаний, в частности это касается аренды и модернизации студийных помещений. Как сообщает «Укринформ», об этом журналистам сказал министр культуры Евген Нищук.
Также он еще раз напомнил, что эта киностудия как объект, имеющий статус национального, не может быть приватизирована.
"В следующем году киностудии исполняется 90 лет. Поэтому мы отстаиваем наши символические объекты, в которые может инвестировать не только государство, но и другие партнеры, и сделать так называемый ребрендинг", – сказал министр.
Вместе с тем, по его словам, те киностудии, которые используются не по назначению, могут быть переданы в концессию или приватизированы без изменения профиля деятельности."Те киностудии, которые находятся в стагнации, не используются должным образом, есть хорошая мысль, чтобы находить инвесторов тем или иным способом – это концессия, это приватизация без смены деятельности", – уточнил Нищук.
Напомним, в июле Минэкономразвития опубликовало список госпредприятий, которые подлежат приватизации в течение следующих трех лет. В него попали и Киностудия им. А. Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов и «Укранимафильм». Позже Евген Нищук уточнил, что попадание киностудий в этот список не означает, что они будут приватизированы, это лишь рекомендации. Минкультуры не планирует в ближайшее время вносить предложения по их приватизации и займется поиском инвесторов.
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