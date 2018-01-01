Франция и Греция купили формат «Слуги народа», а Южная Корея – права на показ

Студия «Квартал 95» и международный дистрибьютор Eccho Rights продали опцион на формат сериала «Слуга народа» французской компании Elephant Story, входящей в группу Elephant le Group.

Кроме того, сообщает пресс-служба продакшена, формат сериала приобрел греческий телеканал Star Channel, который планирует создание собственной версии комедии. А вЮжной Корее «Слуга народа» в ноябре выйдет в эфире канала HQ Plus. Продукт «Квартала 95» станет первым зарубежный контентом для него.

"Продажи во Францию, Грецию и Южную Корею являются очередными примерами успеха проекта «Слуга народа», формат которого на международном рынке универсален и понятен людям на разных территориях. Очень надеемся, что на своем велосипеде Слуга покорит весь мир", – говорит художественный руководитель «Квартала» Владимир Зеленский.

Напомним, сериал «Слуга народа», второй сезон которого стартует на канале «1+1» уже 23 октября, был продолжен в 2016 году полнометражным художественным фильмом «Слуга народа 2».

Фото: Пресс-служба «Квартала 95»