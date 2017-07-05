Фоззи стал ведущим кулинарного шоу

Телеканал «UA:Перший» запускает собственное кулинарное реалити-шоу «Страна на вкус» («Країна на смак»). Вести его будет участник группы «Танок на майдане Конго», писатель Фоззи.

По правилам реалити, пять участников из пяти разных стран на протяжении пяти дней будут собираться в одном месте, чтобы превратить его в островок своей культуры. На подготовку у них будет два часа. В финальном выпуске участники проекта путем голосования определят победителя кулинарной битвы.

Первые два выпуска нового проекта выйдут в эфир в среду, 27 декабря, в 09:40. А потом шоу будет выходить в утреннем эфире в субботу. А в воскресенье, 31 декабря, начиная с 15:00, зрители смогут увидеть сразу все пять выпусков «Страны на вкус».