Фоззи стал ведущим кулинарного шоу

Телеканал «UA:Перший» запускает собственное кулинарное реалити-шоу «Страна на вкус» («Країна на смак»). Вести его будет участник группы «Танок на майдане Конго», писатель Фоззи.
По правилам реалити, пять участников из пяти разных стран на протяжении пяти дней будут собираться в одном месте, чтобы превратить его в островок своей культуры. На подготовку у них будет два часа. В финальном выпуске участники проекта путем голосования определят победителя кулинарной битвы.
Первые два выпуска нового проекта выйдут в эфир в среду, 27 декабря, в 09:40. А потом шоу будет выходить в утреннем эфире в субботу. А в воскресенье, 31 декабря, начиная с 15:00, зрители смогут увидеть сразу все пять выпусков «Страны на вкус».
Исполнительный продюсер реалити Александр Дмитренко рассказал, что участники общались преимущественно на русском языке, поскольку только им они все более или менее владеют на достаточном для понимания уровне. "Учитывая тот факт, что недавно вступил в силу закон «О государственном языке», обязывающий транслировать все фильмы, программы и сериалы на украинском языке, а реплики других языках озвучивать или субтитровать на государственном, мы сделали дубляж. И чтобы не потерять колорит, шутки и прикольные фишки наших участников, сделали дублирование как в кино - каждого участника озвучивал отдельный актер, который подбирался специально под характер героя", – уточнил он.
Зрителям «UA:Перший» покажет две версии шоу: без украинского - в предновогоднюю неделю, начиная с 27 декабря; с переводом – 31 декабря.
"У общественного вещателя небольшой опыт в производстве реалити-шоу, тем более международных, мы только осваиваем этот путь. Поэтому мы просто обязаны были использовать этот шанс как возможность проверить свои силы и понять, может ли «Общественное» в дальнейшем браться за такие большие и сложные проекты", – добавил Александр Дмитренко.
Фото: Facebook Фоззи
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