Fox News запускает стриминговый сервис для «инфоголиков»

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

По словам вице-президента компании Джона Финли, сервис создан для «суперфанатов», у которых «есть спрос на еще большее освещение событий от Fox».

«Это люди, которые слушают радио Fox News и читают Fox News онлайн», – заявил господин Финли в интервью Financial Times. По его словам, таких людей немало, а количество подписчиков уже превзошло ожидания компании. При этом конкретных цифр Финли называть не стал.

Стриминговый сервис предложит пользователям авторские шоу, где ведущие будут высказываться на злободневные темы. Месячная подписка на Fox Nation обойдется пользователям в $5,99, годовая – в $64,99. При этом среди предложений есть и подписка на сервис сразу на три года, в комплекте с которой идут брендированные часы в стиле милитари. Стоить такой пакет будет $1200.

Фото: Fox