Formula 1 запустит собственный потоковый онлайн-сервис

Компании Formula 1 собирается в 2018 году запустить собственную потоковую интернет-платформу для онлайн-трансляций. Как сообщает Mediasat, это решение является частью программы компании по реформированию стратегии в сфере работы с традиционными телерадиокомпаниями и цифровыми платформами.

Ожидается, что прямые трансляции с гонок будут доступны уже с началом следующего сезона. OTT-служба с прямыми трансляциями будет доступна на тех рынках, где отсутствуют и не заключались ранее договоры о телетрансляциях, гарантирующие эксклюзивность материала.

Также на сервисе будут доступны архивные материалы и данные.

По словам коммерческого директора F1 Шона Братчеса, это необходимо компании, чтобы привлечь в будущем широкую аудиторию. "У нас есть достаточно четкие обязательства перед болельщиками F1: мы должны гарантировать им доступ к нашему контенту любым подходящим для них способом", – добавил также он.

Напомним, нишевый конкурент YouTube, видеоплатформа Vimeo приобрела сервис онлайн-трансляций Livestream, один из офисов которого находится в украинском Запорожье.

Фото: Wikipedia.org / Mark McArdle