Формат «Нового инспектора Фреймут. Города» представят на выставке MIPTV в Каннах

Формат проекта телеканала «1+1» «Новый инспектор Фреймут. Города» пополнил каталог крупнейшего международного дистрибьютора Armoza Formats.

Как сообщает пресс-служба канала, теперь проект будет представлен компанией на международной выставке MIPTV, которая является главной мировой площадкой для продаж аудиовизуального контента, в Каннах. "Это не только открывает новые возможности для дистрибуции проекта и ставит его в один ряд с наиболее популярными мировыми форматами, но и подтверждает высокий уровень производства контента группой 1+1 Media", - отмечают на телеканале.

Кроме, формата «Нового инспектора Фреймут. Города», в каталог Armoza Formats входит более чем 90 телепродуктов, которые транслируются в десятках стран.

"Это проект, который дает возможность городским коммьюнитиз менять себя и жизнь в своих городах к лучшему. Мы рады и невероятно гордимся возможностью международной дистрибуции и партнерством с компанией Armoza", - говорит генеральный продюсер «1+1 Продакшн» Виктория Лезина.

Напомним, в проекте телеведущая Ольга Фреймут с командой экспертов и тайных агентов проверила 8 украинских городов и оценила их по 5 критериям - еда, медицина, образование, безопасность и элита. Результаты проверки она представляла перед их жителями и местными властями на главных площадях городов.