«Forbes Украина» на грани закрытия

Руководство медиахолдинга UMH, который принадлежит Сергею Курченко, на этой неделе может принять решение о закрытии «Forbes Украина».
Об этом «Телекритике» сообщил главный редактор издания Евгений Шпитко.
"Сейчас руководство решает будущее проекта. В ближайшие дни уже все станет известно официально. Сейчас пока принято решение работать в легком режиме и минимально обновлять сайт", – говорит он.
О том, что издание готовится к закрытию «Телекритике» в неофициальных беседах рассказывают и журналисты издания. "Из того, что мне известно, в холдинге решают будущее проекта, и скоро редакция или УМХ объявят свою позицию", – говорит один из них.
Вчера на сайте издания даже появилось предупреждающее сообщение о том, что сайт будет работать в ограниченном режиме, – на нем будут выходить новости, но не статьи. Правда сегодня оно было удалено, но осталось в кэше Google.
Журнал Forbes выходит в Украине с 2011 года, он входит в медиахолдинг UMH, в 2012 году запустился сайт forbes.ua. В 2013 году владелец UMH продал холдинг Сергею Курченко, которого называют партнером сына экс-президента Александра Януковича.
Смена владельца компании вызвала скандал – журналисты издания написали открытое письмо и уволились из издания. С тех пор журнал несколько раз оказывался под угрозой закрытия. В 2014 году Forbes Media заявила, что ассоциация бренда Forbes с Курченко наносит репутационный ущерб компании, а руководство UMH нарушает принципы объективной журналистики. В 2015 году американская компания инициировала досрочное расторжение лицензионного соглашения с UMH на право издавать в Украине журнал под брендом Forbes.
В апреле 2016 Арбитражный суд Международного центра разрешения споров в Нью-Йорке встал на сторону Forbes Media, запретив UMH использовать спорный бренд. Но издание журнала в Украине продолжилось.