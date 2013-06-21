«Forbes Украина» на грани закрытия

Об этом «Телекритике» сообщил главный редактор издания Евгений Шпитко.

"Сейчас руководство решает будущее проекта. В ближайшие дни уже все станет известно официально. Сейчас пока принято решение работать в легком режиме и минимально обновлять сайт", – говорит он.

О том, что издание готовится к закрытию «Телекритике» в неофициальных беседах рассказывают и журналисты издания. "Из того, что мне известно, в холдинге решают будущее проекта, и скоро редакция или УМХ объявят свою позицию", – говорит один из них.

Вчера на сайте издания даже появилось предупреждающее сообщение о том, что сайт будет работать в ограниченном режиме, – на нем будут выходить новости, но не статьи. Правда сегодня оно было удалено, но осталось в кэше Google.