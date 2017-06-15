ТЕЛЕКРИТИКА

Forbes признал Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем планеты

Бизнес

Британская писательница Джоан Роулинг, больше всего известная как автор серии книг о Гарри Поттере, возглавила список самых высокооплачиваемых писателей планеты, по версии журнала Forbes.

По данным издания, с июня 2016 года Роулинг заработала $95 млн, опередив прошлогоднего лидера – американского писателя, автора серии остросюжетных романов об инспекторе Алексе Кроссе Джеймса Паттерсона, который за прошедший год заработал $87 млн.

Такому результату способствовали выход фильма «Фантастические твари и где они обитают» (собрал в мировом прокате $814 млн), действие которого разворачивается во «вселенной Гарри Поттера», и театральная постановка изданной в 2016 году пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», печатный вариант которой разошелся по всему миру общим тиражом свыше 4,5 млн экземпляров, а билеты на постановку в лондонском Вест-Энде распроданы до середины 2018 года.

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Общее состояние писательницы оценивается в $650 млн.

Также в топ-5 по размеру гонораров вошли еще три американских автора – детский писатель Джефф Кинни ($21 млн), автор «Кода да Винчи» Дэн Браун ($20 млн) и Стивен Кинг ($15 млн).

Напомним, в прошлый раз Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем мира в 2008 году. В целом же, с 1999 года она занимала первое место в этом списке трижды.

Фото: harrypotter.bloomsbury.com

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