Forbes назвал самую высокооплачиваемую телеактрису

Американский бизнес-журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения, который возглавила София Вергара, заработавшая $42,5 млн за год (с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года). Колумбийка в седьмой раз заняла первую строчку данного рейтинга. Сообщается, что больше всего денег актрисе принесло телешоу «Американская семейка».

Второй оказалась Кейли Куоко, известная по роли Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва». Ее доход оценивается в $24,5 млн в год. Коллеги Куоко по сериалу – Маим Бялик ($12 млн) и Мелисса Рауш ($12 млн) – также вошли в первую десятку, но третьей в рейтинге все же стала Эллен Помпео из сериала «Анатомия страсти» с доходом в $23,5 млн.

Напомним, на днях американский журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого телевизионного актера.

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