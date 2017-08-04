Forbes назвал самой влиятельной в СМИ главреда американского Vogue

Журнал Forbes признал самой влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа главного редактора американской версии журнала Vogue Анну Винтур, сообщает украинская служба BBC.

Анне Винтур вытеснила в списке главу американской вещательной компании NBCUniversal Бонне Хаммер, которая заняла второе место. На третьем месте − глава и исполнительный директор 20th Century Fox Стейси Снайдер.

"Анна Винтур − самая влиятельная женщина в печатной прессе из-за того, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды. Она − воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который дал новый импульс британским и американским домам моды", − объясняет аналитик тенденций в СМИ Алиса Эндерс.