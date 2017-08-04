ТЕЛЕКРИТИКА

Forbes назвал самой влиятельной в СМИ главреда американского Vogue

Бизнес

Журнал Forbes признал самой влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа главного редактора американской версии журнала Vogue Анну Винтур, сообщает украинская служба BBC.

Анне Винтур вытеснила в списке главу американской вещательной компании NBCUniversal Бонне Хаммер, которая заняла второе место. На третьем месте − глава и исполнительный директор 20th Century Fox Стейси Снайдер.

"Анна Винтур − самая влиятельная женщина в печатной прессе из-за того, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды. Она − воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который дал новый импульс британским и американским домам моды", − объясняет аналитик тенденций в СМИ Алиса Эндерс.

Бизнес

Forbes признал Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем планеты

Кроме того, в топ-15-ти вошли, в частности, главный редактор газеты Guardian Кэтрин Вайнер, соосновательница Huffington Post Арианна Хаффингтон, глава Universal Pictures Донна Ленгли и др.

Forbes составляет этот список, учитывая доход каждой конкретной персоны, количество упоминаний ее имени в СМИ и общее реноме.

Напомним, Анна Винтур руководит американским Vogue с 1988 года, а также является арт-директором издательской компании Conde Nast, издающей глянец.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Вакансии недели: журналисты в «Телекритику», оператор в ZIK и региональный редактор в «UA:Новини»

Бизнес

Вадим Колодийчук перешел со «112 Украина» на «Обоз TV»

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Культура

«Модель XL»: возлюби свою полноту