«Фокус» ответил на обвинения экс-шеф-редактора

Журнал «Фокус» придерживается своих редакционных традиций и будет внедрять новые подходы, идеи и стандарты международной аналитической и публицистической журналистики.Об этом «Телекритике» сообщил главный редактор Денис Семенов, комментируя слова бывшего шеф-редактора Яны Мойсеенковой об ухудшении качества издания после смены владельца и ухода части журналистов.

По его словам, редакция внимательно следит за всеми отзывами читателей о качестве журнала и сайта, но не считает корректным их комментировать.

"Наша реакция как на позитивные, так и на негативные оценки выражается исключительно в работе над содержанием наших изданий. Улучшающиеся рыночные показатели изданий сегодня говорят как о необходимости продолжения лучших редакционных традиций «Фокус», так и в пользу дальнейшего внедрения новых подходов, идей и стандартов международной аналитической и публицистической журналистики", - сказал Семенов.

Напомним, ранее Мойсеенкова написала в своем Facebook, что после смены владельца и части команды журнал «Фокус» изменился в худшую сторону. В частности, по ее словам, это касается выбора тем и респондентов для интервью, появления текстов, авторы которых не разбираются в теме.

Фото: firstjob.focus.ua