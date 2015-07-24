Financial Times начала конвертировать свои тексты в аудио

Газета The Financial Times стала использовать сервис Amazon Polly, преобразующем тексты в живую речь, для конвертации текстов в аудио. Цель – проследить интерес читателей к восприятию информации на слух, сообщает Digiday.

Процесс конвертации занимает от одной до трех секунд. Обычно для этого издание выбирает длинные тексты, например биографию известного американского боксера Джейка ЛаМотта или подробные исследования на тему, почему Лиссабон стал столь популярен среди туристов.

Однако работа с сервисом Amazon Polly требует доработок. Так, например, слово «Трамп» робот Эми, который начитывает аудио, воспринимает как соответствующий глагол trump («превосходить, перевешивать, козырять»), а не фамилию американского президента. А сокращение «m», который авторский коллектив издания традиционно понимает как «миллион», робот расшифровывает как «метр». Поэтому подобные недоработки журналистам приходится исправлять вручную.

В FT отмечают, что пока рано говорить о том, как люди ведут себя со звуковыми статьями, но предварительные данные показывают, что люди регулярно к ним возвращаются.

Все аудио хранятся в специальном web-приложении Financial Times. Сейчас газета сделала доступными аудиоматериалы только для 10% своих подписчиков, а оставшиеся 90% получат доступ к ним до конца года.

Напомним, в 2015 году британская Pearson PLC продала газету Financial Times японской Nikkei за $1,29 млрд.

Фото: Flickr.com / Chip Griffin