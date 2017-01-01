Финалистами PromaxBDA Europe Awards стали две промокампании «1+1»

В шорт-лист европейского конкурса PromaxBDA Europe Awards 2017 вошли промокампания фильма «Расщепленные на атомы»и спецпроект «День, когда мы потеряли все», посвященный 30-ой годовщине Чернобыльской трагедии, телеканала «1+1», сообщает пресс-служба 1+1 Media.

В категории «Промо документальной или фактологической программы» команда 1+1 Media соревнуется с Discovery Creative London, National Geographic UK и др., а в категории «Кампания специального события» - с NBCUniversal Germany, Discovery Communications Germany и др.

Маркетинг-команда сняла отдельное видео промокампании фильма «Расщепленные на атомы», а также инициировано международную социальную инициативу под названием «День, когда мы потеряли все», включившей в себя сайт, на котором почасово отражены события, происходившие до и после катастрофы, а также социальный видеоролик, рассказывающий об ужасающих последствиях трагедии. В течение суток в эфире и соцсетях «1+1» выходили специальные ролики, которые воспроизводили в хронологической последовательности события, произошедшие 30 лет назад.

"В рамках спецпроекта «День, когда мы потеряли все» мы применили чисто диджитальний инструмент выхода роликов - в конкретные минуты в течение суток в эфире канала «1+1». Мы хотели напомнить всем об обстоятельствах ужасной трагедии и дать возможность новому поколению почувствовать то, что было, чтобы это не повторилось снова", - отмечает маркетинг директор холдинга Елена Мартынова.

Победители PromaxBDA Europe Awards 2017 будут объявлены 14 марта.

Напомним, фильм Светланы Усенко «Расщепленные на атомы» - документальная драма собственного производства телеканала «1+1», посвящена 30-й годовщине Чернобыльской трагедии. Лента соединила в себе как документальные съемки в зоне отчуждения, Припяти и АЭС, так и художественную реконструкцию событий катастрофы.