Финал Евровидения в этом году украинцы смотрели хуже, чем в прошлом

Трансляция финала песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве на телеканале «UA:Перший» прошла с показателем доли 25,4% по аудитории 18-54 в городах с населением свыше 50 тыс. и долей 17,4% по аудитории 18-54, вся Украина. В прошлом году эти показатели составляли 27,3% и 18,3% соответственно, сообщает издание «МедиаБизнес».

Таким образом, показатели телесмотрения конкурса в этом года уступают показателям 2016 года.