Финал Евровидения в этом году украинцы смотрели хуже, чем в прошлом

Трансляция финала песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве на телеканале «UA:Перший» прошла с показателем доли 25,4% по аудитории 18-54 в городах с населением свыше 50 тыс. и долей 17,4% по аудитории 18-54, вся Украина. В прошлом году эти показатели составляли 27,3% и 18,3% соответственно, сообщает издание «МедиаБизнес».
Таким образом, показатели телесмотрения конкурса в этом года уступают показателям 2016 года.
Показатели предоставлены экспертной группой Kwendi на основании данных Nielsen.
Напомним, победителем Евровидения-2017 стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Украинская группа O.Torvald со своей песней Time заняла 24-е место - третье с конца. О том, как проходил финал конкурса, можно прочитать в нашем материале.
Фото: Пресс-служба Евровидения-2017