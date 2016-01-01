Film.ua завершила съемки сериала с Риммой Зюбиной о любви и религиозной секте

Компания Film.ua совместно с Intra Communications Inc. завершили съемки 12-серийного фильма «Линия света». Съемки длились четыре с половиной месяца, сообщает пресс-служба продакшена

"Этот фильм будет отличаться от всего того, что показано в эфире, в первую очередь, темой. Не бывает неверующих людей, каждый верит в кого-то, во что-то. Этот фильм затрагивает эти вопросы – вопрос веры не только в Бога, но в дружбу, любовь, честность, искренность", - говорит режиссер сериала Сергей Крутин. Кроме того, по его словам, лента рассказывает и о причинах, по которых люди попадают в ту или иную религиозную секту.

В основе сюжета - история семьи, которая пытается вырваться из секты.

В фильме сыграли актеры: Александр Яцко, Рина Гришина. Сергей Деревянко, Анастасия Панина, Юлия Галкина, Надежда Маркина, Мария Баева, Римма Зюбина, Марк Дробот, Виталина Библив, Михаил Кукуюк, Наталия Васько, Виталий Иванченко.

Напомним, к съемкам «Линия света» Film.ua приступила в августе.

Фото: пресс-служба Film.ua