Film.ua снимает для СТБ сериал «Кафе на Садовой»

Компания Film.ua совместно с телеканалом СТБ работают над четырехсерийной мелодрамой «Кафе на Садовой».

Как сообщает пресс-служба продакшена, съемки продлятся до середины июня, премьера состоится в эфире СТБ в этом году.

По сюжету, три женщины — Ольга, Ника и Валентина — работают в «Кафе на Садовой». Ольга, отсидев вместо мужа тюремный срок, пытается вернуть своего сына, которого муж отдал под опеку в другую семью. Валентина не может признать, что за вечным противостоянием с владельцем кафе кроется любовь. Ника, сбежав от богатых родителей и предательства, пытается начать новую жизнь."Это драматический фильм о материнской любви — самой сильной любви, которая достигнет всех возможных вершин и целей", — говорит режиссер фильма Кристина Сиволап.

В ленте снимаются актеры Марина Куклина, Антон Семкин, Олеся Самаева, Сергей Коршиков, Лев Сомов, Владимир Заец, Алексей Сморыгин, Олеся Гаевая, Федор Гуринец, Александр Соколов.

Фото: Пресс-служба Film.ua