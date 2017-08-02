ТЕЛЕКРИТИКА

Film.ua снимает для СТБ комедийный сериал

Бизнес

В Киеве стартовали съемки четырехсерийной комедийной мелодрамы «Жених», совместного производства компании Film.ua и телеканала СТБ.

Как сообщает пресс-служба продакшена, съемки продлятся до середины сентября, а премьера лентысостоится в эфире СТБ до конца года.

По сюжету, Павел Соловьев – большой любитель женщин, который придерживается правила: на работе – никаких интрижек. Но в одно прекрасное утро все меняется: в его автосалоне появляется новый менеджер по продажам Лена Титова, с которой шесть лет назад у Соловьева был короткий роман, а его мама Лидия Васильевна, приехавшая специально для того, чтобы срочно женить сына. С этого дня жизнь Паши полностью меняется.

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Какие сериалы смотрят медийщики

"В сериале есть и конфликт поколений, и поднимается сложный вопрос: почему, когда между молодыми людьми есть любовь, они не хотят жениться, почему не спешат создавать семью. Мы пытаемся об этом поговорить весело, но все-таки одновременно и серьезно", – рассказывает режиссер сериала Владимир Мельниченко.

В сериале снимаются актерыСергей Колос, Екатерина Варченко, Людмила Ардельян, Виктор Сарайкин, Петр Крылов, Инна Приходько, Валентин Томусяк и др.

Фото: Пресс-служба Film.ua

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