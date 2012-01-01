Film.ua снимает для канала «Украина» новый сериал

Компания Film.ua и телеканал «Украина» приступили к работе над четырехсерийной мелодрамой «Выбирая судьбу».

Как сообщает пресс-служба продакшена, режиссером картины выступила Анна Гресь («Дорога в пустоту», «Доярка из Хацапетовки»), а главные роли исполнят Мария Валешная, Сергей Колос, Кирилл Жандаров и Виталий Салий.

"Это история о женщине, которая выбирает свою судьбу. Комфорту и богатству она предпочитает то, что сейчас в нашем мире так мало ценится – честность, достоинство и настоящую мужественность. Проект меня заинтересовал прежде всего увлекательно закрученным сюжетом - зритель не сразу догадается, кто из героев что из себя представляет", - рассказывает режиссер фильма Анна Гресь.

Съемки сериала пройдут в Киеве до середины июня, премьера запланирована на этот год.

Фото: Пресс-служба Film.ua