Film.ua сделает из «Мавки» сериал и веб-сериал

Полнометражная анимация «Мавка. Лесная песня» и мультсериал «Мама спешит домой» прошли отбор для участия в питчинге Cartoon 360, который пройдет в конце мая в Барселоне, сообщает пресс-служба компании Film.ua, занимающейся их производством.

Cartoon 360 будет проходить с 29 мая по 1 июня. Украина будет представлена на мероприятии впервые.

"Форум уникален тем, что для участия в нем отбираются анимационные проекты с масштабным трансмедийным потенциалом: попасть в шорт-лист участников могут только так называемые IP’s (Intellectual Property), идеи, герои и сюжеты которых могут быть имплементированы в различные современные медийные форматы - от web-эпизода до VR-контента", - говорят в продакшене.

Украинские проекты попали в число 25 лучших и наиболее перспективных в плане мультиплатформенности IP со всего мира, среди которых также будут представлены проекты из Франции, Испании, Великобритании, Бельгии и Канады.Кроме того, жюри Cartoon 360 выделило четырем продюсерам этих мультфильмов специальный грант на участие в питчинге, который покрывает все расходы участников и дает привилегии во время проведения форума.

"Уже сейчас нам очевидно, что «Мавка. Лесная песня» не ограничится только форматом полнометражного анимационного фильма. Успех фильма на международных рынках, питчингах и других мероприятиях, а также массовая позитивная реакция на IP от международной профессиональной аудитории, доказывают, что он имеет огромный потенциал как мультиплатформенный проект", - отмечает продюсер проекта Ирина Костюк. По ее словам, в рамках проекта «Вселенная Мавки» продакшен разработает и воплотит различные медийные форматы - гейминг, приложения, VR и AR experience, е-книги, сериал и веб-сериал, а также оффлайновые фешн-проекты и ивенты, мерчендайзинг и т.д.

Как известно, Сartoon 360 – одно из знаковых и влиятельных событий в линейке мероприятий профессионального бренда Сartoon. Его суть – дать лучшим проектам года (по мнению Сartoon) найти партнеров для эффективного развития своего бизнеса по всему миру.