Film.ua продала сериал «Нюхач» в Венгрию и Словакию

На крупнейшем Европейском рынке телеконтента MIPCOM, который проходил в Каннах с 16 по 19 октября, украинская компанияFilm.ua Group продала сериал «Нюхач» в Венгрию и Словакию, а также договорилась с Netflix о выходе третьего сезона ленты на платформе до конца года.

Как сообщает пресс-служба продакшена, его проекты традиционно были представлены на собственном стенде #R7.L12. Хэдлайнерами осенне-зимнего сезона стали сериальная версия фэнтези «Сторожевая застава» (Kinorob), третий сезон «Нюхача», сериалы на финальной стадии производства «Линия света» и «Контакт», анимация в производстве «Украденная принцесса. Руслан и Людмила» (Animagrad).

Как результат, финализировались переговоры о продаже сериала «Нюхач» в Словакию для трансляции на телеканале Markiza и в Венгрию для вещателя RTL Klub; права на показ проданы на все три сезона.

"«Нюхач» остается нашим бестселлером среди сериального контента. Много байеров интересовались новостями о проекте во время производства третьего сезона, на страничку «Нюхача» в Facebook стали писать англоязычные пользователи – все спрашивают, когда же появится третий сезон, и разместит ли его Netfilx. Рады сообщить, что третий сезон «Нюхача» с английскими субтитрами выйдет на Netflix уже в этом году", – говорит директор Film.ua Distribution Игорь Сторчак.

Напомним, Film.ua и IM Global Television договорились о совместном производстве контента.

Фото: Пресс-служба Film.ua