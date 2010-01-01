Film.ua продала формат «Мистических историй» в США

Компания Film.ua Group заключила сделку о продаже формата докудрамы «Мистические истории» на территорию США. Адаптацией для испаноговорящего населения Америки займется телесеть Azteca America, сообщает пресс-служба продакшена.

В основу локальной версии войдут эпизоды шестого и седьмого сезонов украинских программ, а на роли ведущего и экспертов программы Azteca пригласит местных специалистов в области психологии и экстрасенсорики. Производство запланировано на весну-лето.

Каждая серия докудрамы состоит из двух историй, основанных на реальных событиях. Эти истории были лишь реконструированы при помощи съемочной группы и игры непрофессиональных актеров. "Мы хотели показать эти события именно так, как их увидели и пережили конкретные люди. Возможно, поэтому зрителю наши истории могут показаться местами чересчур страшными, иногда странными или смешными. Однако именно такой и является наша жизнь", - говорят в Film.ua.

Напомним, формат «Мистические истории» разработан продакшеном в 2010 году и уже 6 лет транслируется на территории Украины телеканалом СТБ. В эфире вышло семь сезонов проекта. Локальные «Мистические истории» уже показали в Венгрии, Болгарии, Казахстане и России.