Film.ua предпродала права на показ «Сторожевой заставы» в Южной Кореи

Film.ua Group продала все права на показ полнометражного фэнтези «Сторожевая застава» (The Stronghold), включая кинотеатральные, предпроданы компании Bombaram Film на территории Южной Кореи.

Как сообщает пресс-служба украинского продакшена, сделка была осуществлена на ежегодном рынке кино- и телеконтента Filmart, который проходил в Гонконге 13-16 марта.

Кроме того, на рынкесостоялся первый скрининг сцен полнометражного анимационного фильма «Украиденная принцесса» на территории Азии. "Скрининг прошел очень успешно – сюжет и качество анимации закономерно привлекли новые азиатские компании, положили начало ряду переговоров, вывели на новый этап первичные договоренности", - говорит директор по дистрибуции Film.ua Игорь Сторчак.

Что касается проекта «Мавка. Лісова пісня» (Mavka. The Forest Song), то, по его словам, на рынке речь шла не только о продажах, но и возможном сотрудничестве в производстве анимации с китайскими коллегами.

Фото: Bhfilms.com.ua